Tour de France: Pinot tire sa révérence, le Petit Ballon en transe

Oubliés les rendez-vous manqués, l'ultime page de l'histoire contrariée entre Thibaut Pinot et le Tour de France s'est tournée sur une communion totale entre l'enfant sauvage de Mélisey et ses adorateurs dans le Petit Ballon samedi.

Bienvenue dans l'auto-proclamé "Virage Pinot", les fidèles du Franc-Comtois, qui le nomment "l'Idole", ont planté leur tente tard vendredi soir dans ce no man's land alsacien à l'air teinté de rouge par les fumigènes.

- Stade de foot à ciel ouvert -

Mégaphone dans une main, fusée éclairante dans l'autre, son ami de toujours Arthur Vichot, double champion de France (2013 et 2016) et retiré du peloton depuis 2020, joue les capos ultra. Les chants à la gloire du troisième du Tour de France 2014 fusent, alternant entre les "Chalala lala la, Thibaut Pinot" et les "Olélé, olala, qui ne saute pas n'est pour Thibaut".