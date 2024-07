Tour de France: Pogacar et Evenepoel attendus à l'offensive dans les monts du Cantal

Tadej Pogacar et Remco Evenepoel ont une nouvelle occasion de mordre les mollets de Jonas Vingegaard, mercredi, lors de la onzième étape du Tour de France qui promet des étincelles dans les monts du Cantal, où un virage de supporters attendra Romain Bardet.

Avec ses 4.350 mètres de dénivelé positif en 211 kilomètres, c'est une vraie petite étape de montagne qui attend le peloton entre Évaux-les-Bains et la station de ski du Lioran, avant même la traversée des Pyrénées et des Alpes.

"On entre vraiment dans le vif du sujet. Ce n'est pas de la haute montagne mais il y a moyen de se faire plaisir et d'attaquer avec des cols courts mais pentus. Le Puy Mary c'est raide, Perthus derrière c'est raide, Néronne aussi", expose Thierry Gouvenou, l'architecte du parcours qui raffole de ces journées dans les "massifs intermédiaires" du Massif central, du Jura et des Vosges.

Mercredi, au centre-ouest du Massif central, le peloton va enchaîner quatre ascensions répertoriées dans les cinquante derniers kilomètres avec les cols de Néronne (3,8 km à 9,1%), du pas de Peyrol (5,4 km à 8,1%), du Perthus (4,4 km à 7,9%) et de Font de Cère (3,3 km à 5,8%), tous plantés entre 1.200 et 1.600 m d'altitude.