Tour de France: Pogacar, le jour de la reconquête

Thomas SAMSON Sauf cataclysme, Tadej Pogacar va gagner dimanche à Nice son troisième Tour de France, un sacre au goût de revanche face à son grand rival Jonas Vingegaard à l'issue d'une course dominée de bout en bout. La Grande Boucle arrive pour la première fois de son histoire plus que centenaire hors de Paris ou ses environs, en raison de la proximité des Jeux olympiques dans la capitale.

Et l'épilogue est à la hauteur, sous forme d'un contre-la-montre entre Monaco et Nice, 35 ans après l'épique Lemond-Fignon sur les Champs-Élysées, qui, à défaut de suspense pour le maillot jaune, promet d'être un temps fort sportif et esthétique. Le premier coureur s'élancera à 14h40 sur un tracé magnifique, surplombant la Méditerranée, mais exigeant de 33,7 km avec une longue ascension assez roulante vers la Turbie et celle très raide du col d'Èze. Le maillot jaune partira en dernier à 18h45 pour environ 45 minutes d'effort, le dernier d'un parcours de 3.600 kilomètres depuis le départ de Florence il y a trois semaines.

Vu l'avance qu'il possède au classement général, Pogacar, qui précède Vingegaard de 5:14 et le Belge Remco Evenepoel de 8:04, il faudrait un accident pour que le Slovène laisse échapper le morceau. - "Profiter du public" - "Je vais surtout essayer d'arriver sain et sauf à Nice, car le parcours est assez dangereux. Je pense que je vais pouvoir profiter un peu plus du public", dit le Slovène qui connaît chaque centimètre de ces routes pour habiter à Monaco et les emprunter très régulièrement. Vu la forme qu'il affiche depuis le début du Tour, et même de la saison, il est le favori de ce chrono avec Remco Evenepoel qui l'avait devancé de douze secondes dans le premier contre-la-montre dans les vignobles de Bourgogne sur un tracé plus plat. Marco BERTORELLO