Tour de France: Primoz Roglic, ou quand le sort s'acharne

Eternel maudit, le Slovène Primoz Roglic a été contraint d'abandonner vendredi après une énième chute et voit à nouveau s'envoler, à 34 ans, son rêve de remporter la Grande boucle, le seul grand Tour qui lui manque.

Rien que depuis le début de la saison, Roglic a connu bien des déboires. En avril, il a été pris dans le crash massif qui avait marqué le Tour du Pays basque, où ses rivaux Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel avaient également lourdement chuté.

Cette fois, c'est à une douzaine de kilomètres de l'arrivée que le sort s'est acharné, lors de l'étape reliant Aurillac à Villeneuve-sur-Lot.

Le Kazakh Alexey Lutsenko est venu le percuter après avoir heurté un îlot séparateur au milieu de la chaussée. Roglic, alors quatrième du général, est tombé sur le bitume surchauffé puis s'est relevé et a terminé l'étape à plus de deux minutes du peloton, l'épaule droite ensanglantée, la même que celle touchée au Dauphiné.

Pas de fracture, mais "un examen détaillé de notre équipe médicale hier soir et encore ce matin" plus tard, et l'abandon était décidé par le staff de son équipe, alors que le début de Tour de Roglic était encourageant, lui qui semblait en mesure de lutter avec Remco Evenepoel pour une place sur le podium.