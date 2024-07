Tour de France: Turgis apporte à la France sa troisième victoire d'étape

Tadej Pogacar conserve le maillot jaune à l'issue d'une course complètement folle marquée par de nombreuses attaques et plusieurs explications entre favoris.

Turgis a réglé au sprint ses compagnons d'échappée pour devancer le Britannique Tom Pidcock et le Canadien Derek Gee et signer la plus belle victoire de sa carrière.

"C'est incroyable, ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Je tournais depuis des années autour d'une grande victoire", a-t-il exulté, très ému, dédiant sa victoire à sa famille et ses amis.

Spécialiste des classiques, le Francilien de 30 ans, issu d'une famille de cyclistes, avait déjà pris la deuxième place de Milan-San Remo. Il apporte à sa formation TotalEnergies sa première victoire dans le Tour de France depuis celle de Lilian Calmejane en 2017.