Tour de France: une nouvelle opportunité pour Cavendish et les sprinteurs

La sixième étape du Tour de France entre Mâcon et Dijon offrira aux sprinteurs et à Mark Cavendish, vainqueur mercredi et nouveau détenteur du record de succès dans la Grande Boucle, une nouvelle opportunité de lever les bras.

En s'imposant à Saint-Vulbas, le sprinteur de 39 ans a décroché un 35e victoire sur les routes du Tour de France, un de plus que le grand Eddy Merckx avec lequel il partageait le record jusque-là.