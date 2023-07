Tour de France: Van der Poel sur la route de ses vacances d'enfance

"J'étais souvent parti de la maison. Comme beaucoup de coureurs, j'ai loupé beaucoup de choses", confesse le vainqueur du Tour des Flandres 1986 et de Liège-Bastogne-Liège 1988. "Je n'ai pas de regrets parce que les enfants nous ont donné beaucoup de belles choses, on essaie de profiter de ça."

Notamment des joies qu'apporte Mathieu, vainqueur de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix cette année. "J'étais plus fort que lui à cette période-là encore", se remémore David, de deux ans et demi l'aîné de "MVDP", qui passait ses vacances chez ses grands-parents entre ses 12 et ses 16 ans.

- "On jouait à se défier"-

"Physiquement c'était logique mais l'écart n'était pas très grand. Ça se voyait assez tôt qu'il était très fort, plus que les autres de son âge. C'était bien de s'entraîner ensemble, on avait à peu près le même niveau. On sortait à deux, on se faisait mal, on jouait un peu à se défier. Ce n'était pas des entraînements de pro. On n'avait pas de plan, on faisait ce qu'on voulait."