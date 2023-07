Tour de France: Vingegaard fait déjà vaciller Pogacar

En regagnant son bus, Pogacar affichait un visage pourpre et inhabituellement fermé, lui qui rigole d'habitude en toutes circonstances, même l'année dernière après sa défaillance au Granon où Vingegaard l'avait détrôné.

Le Tour de France est-il déjà joué? Jonas Vingegaard a pris plus d'une minute à son grand rival Tadej Pogacar dès la première étape de montagne mercredi à Laruns où l'Australien Jai Hindley a fait coup double.

"Oui j'ai pris un gros coup sur la tête", a reconnu le Slovène qui a décidément vécu une sale journée puisque sa petite amie, la coureuse Urska Zigart, est tombée dans le Giro féminin et "souffre peut-être d'une commotion". "C'est plus important que les secondes que j'ai pu perdre aujourd'hui", a souligné "Pogi", la mine défaite.

Au final, le vainqueur de 2020 et 2021 a coupé la ligne avec plus d'une minute de retard sur Vingegaard. Au général, il compte déjà 53 secondes de débours sur le tenant du titre, deuxième derrière Jai Hindley, vainqueur d'étape et nouveau maillot jaune.

- Vingegaard "surpris" -

"J'avoue que moi-même je suis surpris", a lâché Vingegaard, étonné que Pogacar n'ait pas réussi à le suivre. D'autant que le Danois avait jugé que cette étape, difficile mais pas insurmontable, ne lui correspondait pas vraiment, lui qui préfère jouer l'usure dans les très longs cols.