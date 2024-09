Tour de Grande-Bretagne: Evenepoel et Alaphilippe à l'affiche

Les deux têtes d'affiche de la formation Soudal Quick-Step offrent une exposition accrue à la course britannique, prévue de mardi à dimanche sur quelque 940 km et à laquelle prendra également part le local Tom Pidcock.

Ils prendront le relais médiatique et sportif de Wout Van Aert, le lauréat belge de l'édition précédente aligné cette saison sur le Tour d'Espagne.

La centaine de coureurs, répartis en dix-huit équipes, s'élanceront mardi matin de Kelso, petite ville du sud-est de l'Ecosse, pour la première des six étapes, la plus longue aussi (181,9 km).

Les regards seront forcément tournés vers Evenepoel, un des héros des JO, auteur à Paris d'un doublé inédit dans l'histoire du cyclisme masculin, le contre-la-montre et la course en ligne.