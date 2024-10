Tour de Lombardie: sur le dopage, le cyclisme actuel est "victime de son passé", estime Pogacar

"La domination est présente partout, dans le monde des affaires comme dans le sport. Ca dure quelques années jusqu'à ce qu’un nouveau talent arrive", a souligné le leader de l'équipe UAE qui s'est longuement exprimé sur la question lors d'une conférence de presse à son hôtel entre Milan et Bergame, où la course partira samedi.

"Le cyclisme est victime de son passé lorsque des coureurs faisaient tout pour être meilleurs, quitte à risquer leur santé et leur vie. Pas seulement les vainqueurs. Des coureurs dont on ne connaît même pas le nom rencontrent aujourd'hui des problèmes de santé ou ont des problèmes psychologiques à cause de qu'ils ont pris il y a 30 ans."

"Le cyclisme souffre de ces années. Il n'y a pas de confiance et je ne sais pas ce qu'on peut faire pour la regagner, a-t-il ajouté. On fait juste nos courses et on espère que les gens vont commencer à croire en nous. Mais il y aura toujours un vainqueur et le vainqueur est celui qui aura les projecteurs braqués sur lui. On le soupçonne d'être un tricheur. Peut-être que dans quelques générations les gens vont oublier le passé, vont oublier (Lance) Armstrong et ce qu'ils faisaient à l'époque."