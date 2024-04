Tour de Romandie: Alaphilippe 3e du prologue remporté par Zijlaard

Julian Alaphilippe est passé mardi à quelques secondes d'un retour de blessure victorieux en se glissant à la troisième place du prologue du Tour de Romandie, derrière le Néerlandais Maikel Zijlaard et l'Australien Cameron Scott.

Blessé début mars à la tête du péroné gauche lors des Strade Bianche, le Français de 31 ans n'avait plus couru depuis le Tour des Flandres et arrivait sans ambition au général de cette 77e édition de la course romande, reprise idéale avant d'attaquer le 4 mai son premier Giro.