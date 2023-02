Tour des Alpes Maritimes et du Var: l'étape pour Paret-Peintre, Vauquelin vainqueur final

Dimanche après-midi, la troisième et dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var (2.1), qui reliait Villefranche-sur-Mer et Vence sur 131,8 kilomètres, a vu la victoire en solitaire du Français Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën). Il a devancé le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) et un autre Français Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic). Ce dernier remporte le classement final devant le vainqueur du jour et l'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost).