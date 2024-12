Tour des Flandes, Amstel Gold Race: les Flanders Classics débarqueront bien sur RTL en 2025

La RTBF contestait la légalité de l’accord négocié de gré à gré entre RTL Belgium et Infront, qui est une société de renommée internationale dans la gestion des droits médias sportifs et qui est le détenteur des droits de diffusion sur ces courses. Toutefois, le tribunal a confirmé que RTL Belgium a agi de manière honnête et conforme aux règles de marché en obtenant ces droits. Ce jugement permet la poursuite de l’exécution du contrat qui a été annoncé en décembre 2023 et qui concerne les « Flanders Classics » et d’autres courses comme l’Amstel Gold Race et le Tour de Suisse.

La diffusion de ces courses sur les chaînes de RTL marque une étape importante dans le sens d’un meilleur équilibre et d’une plus grande diversité de l’offre audiovisuelle sportive en Belgique francophone.

Une décision au bénéfice du public

Cette victoire judiciaire représente bien plus qu’un enjeu commercial pour RTL Belgium. Elle confirme notre engagement à diversifier l’accès à des évènements sportifs de grande envergure pour le public francophone belge. Les compétitions telles que l’Amstel Gold Race et le Tour des Flandres seront diffusées en clair sur nos chaînes, en garantissant un accès libre et gratuit à tous les amateurs de cyclisme.

RTL Belgium réaffirme ainsi son rôle de média ouvert, apportant une alternative au quasi-monopole historique de la RTBF dans la diffusion des courses cyclistes en Belgique francophone. Cette évolution met également en lumière la nécessité de favoriser un marché pluraliste où chaque acteur peut contribuer à enrichir l’expérience des spectateurs.

Guillaume Collard, CEO de RTL Belgium : "RTL Belgium se félicite de pouvoir proposer une offre élargie de 16 courses cyclistes pour la période 2025-2028. Nous continuerons à promouvoir une couverture équitable, diversifiée et accessible des grands évènements sportifs, dans l’intérêt du public et du paysage médiatique belge. Nous nous réjouissons de pouvoir faire vivre des émotions fortes et positives à nos publics à travers les exploits de nos plus grands champions".



RTL Belgium reste fidèle à sa mission : offrir un contenu riche, varié et de qualité, au service des téléspectateurs et de la diversité médiatique en Belgique francophone.