Tour d'Espagne: Kuss pour le doublé, Roglic à pas de loup ?

L'habituel lieutenant est sorti de son rôle d'équipier modèle chez Jumbo-Visma pour remporter l'an dernier son premier Grand Tour. Il en avait les jambes et, surtout, ses deux leaders, Vingegaard et Roglic (parti depuis chez Red Bull-Bora-Hansgrohe), l'avaient laissé s'envoler.

En l'absence des trois ogres Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, l'Américain Sepp Kuss, vainqueur surprise l'an dernier, peut viser le doublé sur le Tour d'Espagne qui s'annonce ouvert même si le Slovène Primoz Roglic, triple vainqueur de l'épreuve, compte défendre ses chances pour son retour à la compétition.

"Je suis prêt à guider l'équipe sur la Vuelta, mais je ne sens aucune pression. J'espère pouvoir monter en puissance pendant la course et trouver un bon rythme", a-t-il ajouté, assurant qu'il allait courir "comme un fier vainqueur sortant".

"Je vais prendre le départ avec une préparation différente des années précédentes. Avant tout, je veux profiter des semaines à venir. (...) Je ne me vois clairement pas comme un grand favori pour la victoire au général" a-t-il prévenu en amont du départ à Lisbonne, au Portugal, samedi.

Cette 79e édition de la Vuelta s'élancera samedi de Lisbonne, au Portugal, et s'achèvera à Madrid le 8 septembre, après 21 étapes et une distance totale de 3.265 kilomètres.

Mais l'expérimenté Slovène de 34 ans pourra-t-il tenir la cadence, à peine un peu plus d'un mois après cette lourde chute sur le Tour de France, qu'il a quitté avec une fracture d'une vertèbre ?

Son principal concurrent, Primoz Roglic, arrive revanchard sur les routes espagnoles, où il a triomphé trois fois d'affilée en 2019, 2020 et 2021.

Sur un tracé une nouvelle fois taillé pour les grimpeurs, l'équipe la mieux fournie sur le papier n'est pas la Visma-Lease a bike de Kuss et Van Aert, mais la Team UAE Emirates, emmenée par le Britannique Adam Yates et le Portugais Joao Almeida qui ont l'occasion de se montrer en leaders sur un Grand Tour en l'absence du phénomène slovène Tadej Pogacar.

Ils seront épaulés par le grand espoir mexicain Isaac Del Toro, 20 ans, qui souhaite marcher dans les pas de "Pogi", et de l'Espagnol Marc Soler, ainsi que le Français Pavel Sivakov. Le grand espoir espagnol Juan Ayuso n'est pas dans l'équipe, après avoir contracté le Covid pendant le Tour de France.

Chez Groupama-FDJ et Cofidis, David Gaudu et Guillaume Martin porteront les espoirs français, tandis que la formation Lidl-Trek semble bien placée pour créer la surprise avec ses trois meilleurs éléments Giulio Ciccone, Tao Geoghegan Hart et Mattias Skjelmose, sérieux prétendants à une place sur le podium.