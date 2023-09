Tour d'Espagne: l'Allemand Kämna rentre dans l'histoire, Kuss reste en rouge

L'Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a remporté dimanche la 9e étape du Tour d'Espagne cycliste entre Carthagène et Caravaca de la Cruz (région de Murcie), marquée par de nouvelles intempéries qui ont perturbé la fin de course.

"Je suis vraiment très heureux d'être de retour sur un podium et de décrocher cette victoire", a déclaré Kämna au micro d'Eurosport. "On a eu des bordures au début de l'étape, j'ai essayé de bien me placer pour ne pas dépenser trop d'énergie", a-t-il ajouté.

L'Allemand devance ses compagnons d'échappée Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla) et Chris Hamilton (Team DSM-Firmenich). Ces derniers ont été les premiers à attaquer au pied de la dernière difficulté du jour, le Collado de la Cruz de Caravaca, mais n'ont pas réussi à suivre le coup de pédale de Kämna dans des pourcentages élevés, entre 15 et 20%.

"La fin était compliquée, ça montait et ça descendait... C'était difficile de trouver le moment pour lâcher les autres coureurs", a expliqué le vainqueur du jour. "Je suis heureux de l'avoir trouvé. J'ai vu qu'il y avait un petit écart dans un virage à gauche et je me suis dit 'après le virage j'y vais à fond' et j'ai réussi à faire un vrai écart en allant au-delà de mes limites pendant quelques minutes", a-t-il décrit à l'arrivée.