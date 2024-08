Tour d'Espagne: l'Américain McNulty remporte la première étape, van Aert troisième

Le champion des Etats-Unis du contre-la-montre a réalisé le meilleur temps sur ce tracé de 12km en 12 minutes 35 secondes et sera le premier porteur du maillot rouge de leader dans cette 79e édition de la Vuelta, qui promet d'être très ouverte sans les trois cadors du circuit Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel.

L'Américain Brandon McNulty a remporté la première étape du Tour d'Espagne cycliste samedi dans un contre-la-montre entre Lisbonne et Oeiras au Portugal, avec deux secondes d'avance sur le Tchèque Mathias Vacek et trois sur le Belge Wout van Aert.

"Je ne m'attendais pas du tout à gagner aujourd'hui, j'ai juste donné tout ce que j'avais en me disant que quelque chose de fou pouvait arriver, et c'est arrivé! C'est difficile d'y croire" a réagi le coureur de la formation UAE Emirates au micro d'Eurosport.

"Je me sentais bien, j'avais de bonne jambes, je savais que je pouvais faire de bonnes choses. (...) J'étais à fond dès le départ. Il y a de très bon coureurs ici, j'espérais pouvoir me battre avec pour le podium mais je ne pensais pas gagner. J'ai prouvé aujourd'hui que dans mon meilleur jour je pouvais me battre avec les meilleurs", a-t-il ajouté.

Wout van Aert, spécialiste de l'épreuve, a échoué à seulement une seconde du Tchèque Mathias Vacek, qui détenait le meilleur chrono avant l'arrivée de McNulty, tandis que le favori du jour Joshua Tarling, champion d'Europe du contre-la-montre et habitué au cyclisme sur piste, n'a terminé que sixième.