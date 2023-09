Tour d'Espagne: l'Espagnol Jesus Herrada s'offre la 11e étape, Kuss toujours leader

"Je pense que j'ai tout bien fait, je n'ai pas grand-chose à regretter, je ne peux même pas être déçu parce que Herrada m'a déboulé d'une force... franchement je ne pouvais rien faire" a concédé Romain Grégoire.

Avec cette troisième victoire sur ses terres, Herrada permet à l'équipe Cofidis d'empocher une nouvelle étape sur la Vuelta, le Grand Tour qui continue de sourire à la formation française. Premier vainqueur d'étape ibérique lors de cette 78e édition, il récupère également le maillot de meilleur grimpeur, qu'il portera jeudi.

L'Espagnol de 33 ans faisait partie d'une échappée de 26 coureurs partie à plus de 100 kilomètres de l'arrivée, qui comprenait 7 coureurs français: Rudy Molard et Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Dorian Godon, Damien Touzé et Nicolas Prodhomme (AG2R) et Alan Jousseaume et Paul Ourselin (Totalenergies).