Tour d'Espagne: L'Irlandais Dunbar remporte l'étape reine au sommet du Picon Blanco

ANDER GILLENEA

L'Irlandais Eddie Dunbar a remporté samedi la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne au sommet du Picon Blanco où le Slovène Primoz Roglic, 3e, a consolidé sa place de leader au général à la veille de l'arrivée à Madrid.

Au terme de 172 km d'une course exigeante avec pas moins de sept ascensions (et 5.000 mètres de dénivelé positif), le coureur de la formation Jayco s'est imposé pour sept secondes devant l'Espagnol Enric Mas, après avoir attaqué à 2 km du but.