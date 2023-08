Tour d'Espagne: nouvelle étape chaotique sur la Vuelta, Kron vainqueur

Au terme d'une étape encore plus chaotique que la veille, le Danois Andreas Kron (Lotto-DSTNY) a remporté la deuxième étape du Tour d'Espagne courue entre Mataro et Barcelone, alors que les temps au classement général ont été gelés avant l'arrivée.

Echappés depuis les tout premiers kilomètres, Piccolo et l'Espagnol Javier Romo (Astana) se sont faits reprendre par le peloton à l'entrée du circuit de Montjuic, à 7.5 kilomètres de l'arrivée.

Mais heureusement pour lui, les temps du classement général ont été gelés à neuf kilomètres de l'arrivée, la route étant totalement inondée. Les bonifications attribuées au sommet de la côte de Montjuic et sur la ligne d'arrivée ont été maintenues.

Les principaux favoris Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et Enric Mas, qui avaient demandé au peloton de neutraliser la course après de nombreuses chutes sur les routes détrempées de Catalogne, ont décidé de ne pas prendre de risque et ont ralenti le tempo avant l'arrivée.