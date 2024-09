Tour d'Espagne: Primoz Roglic prend une option

Le coureur de la formation Bora-Hansgrohe s'est imposé en solitaire avec 46 secondes d'avance sur le Français David Gaudu, au terme d'une véritable course de côte.

Primoz Roglic a mis la main sur la Vuelta. Le Slovène a remporté vendredi la 19e étape du Tour d'Espagne et pris la tête du classement général devant l'Australien Ben O'Connor qui n'a pu suivre son rythme dans l'ascension de l'Alto de Moncalvillo.

"C'était la tactique définie le matin, me placer dans les meilleures conditions au pied de la dernière difficulté. Cela a été appliqué à merveille", s'est réjoui le vainqueur du jour.

Le Danois Mattias Skjelmose a complété le podium dans les roues de Gaudu, suivi par l'Espagnol Enric Mas et le Colombien Richard Carapaz.

Au sommet des pentes de l'Alto de Moncalvillo (8,6 km à 6,9%), Roglic a donc fait coup double en remportant sa troisième étape dans cette Vuelta et en récupérant le maillot rouge de leader du général.

Roglic, triple vainqueur de la Vuelta, peut désormais entrevoir un quatrième succès puisqu'il possède un avantage de près de deux minutes (1:54) sur O'Connor et plus de deux sur l'Espagnol Enric Mas et le Colombien Richard Carapaz.

David Gaudu, en excellente forme ces dernier jours, est cinquième à 4 min 33 secondes, et à deux minutes d'une place sur le podium. Une position qu'il tentera de conserver alors qu'il ne reste que deux étapes à disputer.

Ce résultat est la meilleure performance en World Tour pour David Gaudu depuis sa deuxième place sur Paris-Nice 2023.

Samedi, le peloton se mesurera à l'ascension du Picon Blanco avant un ultime contre-la-montre dans les rues de Madrid dimanche où Roglic sera favori.