Tour d'Espagne: Yates s'impose en solitaire et rebat les cartes

Dans un superbe numéro en solitaire, le Britannique Adam Yates a réalisé un gros coup sur la 9e étape du Tour d'Espagne, dimanche entre Motril et Grenade, et se replace dans un classement général bouleversé, mais toujours dominé par l'Australien Ben O'Connor.

"Je n'ai jamais souffert comme ça dans ma vie" a réagi le vainqueur du jour au micro d'Eurosport. "C'était tellement dur. Dans le dernier col j'avais des crampes partout. J'ai eu beaucoup de malchance dans les Grands tours ces dernières années et je ne pensais pas y arriver."

Parti dans une échappée de 26 coureurs après seulement une vingtaine de kilomètres, et aidé dans un premier temps de ses coéquipiers Marc Soler et Jay Vine, Yates a pris le large dans l'ascension de l'Alto de Hazallanas, larguant le Français David Gaudu, le dernier à le suivre dans les pentes les plus ardues.

- Carapaz se replace -

LOU BENOIST

Près de 58 kilomètres et une nouvelle ascension de l'Alto de Hazallanas plus tard, il a franchi la ligne d'arrivée en solitaire, à 1 min 39 sec devant l'Equatorien Richard Carapaz, lui aussi auteur d'une sacrée étape après avoir remonté seul tous les échappés, hormis le Britannique.