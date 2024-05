Tour d'Italie: Benjamin Thomas s'enflamme

Le Slovène Tadej Pogacar, leader du Giro depuis sa victoire dans la 2e étape et grand favori de l'épreuve, reste en tête du classement général.

Jour de première pour Benjamin Thomas: le médaillé olympique de cyclisme sur piste a signé la première victoire française dans le Tour d'Italie 2024 et a offert à son équipe Cofidis un premier succès cette saison, en remportant la 5e étape du Giro, mercredi.

Thomas, 28 ans, a devancé au terme des 178 km entre Gênes et Lucques le Danois Michael Valgren et l'Italien Andrea Pietrobon au terme d'une échappée partie à 50 km de l'arrivée.

Le médaillé de bronze de la course à l'américaine des Jeux olympiques 2021 à Tokyo, est revenu dans les derniers hectomètres sur Pietrobon qui avait surpris ses compagnons d'échappée peu avant le dernier kilomètre.

"C'était comme une longue poursuite par équipes, on était à plus de 60 km/h. C'était compliqué dans le final, on a commencé à y croire à 10 km de l'arrivée", a expliqué Thomas.