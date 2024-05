Tour d'Italie: la neige sème le chaos entre coureurs et organisateurs

Partager:

"On fait l'étape si eux la font en cabriolet": amputée par la neige, la 16e étape du Tour d'Italie a donné lieu à un nouveau bras de fer entre coureurs menaçant de faire grève et organisateurs qui veulent maintenir la course coûte que coûte. "Ridicule", un "cirque", des "dinosaures": les coureurs n'ont pas mâché leurs mots envers les organisateurs de RCS mardi à Livigno, station de ski lombarde où devait s'élancer cette étape de montagne et où régnait une grande confusion au milieu des flocons de neige.

On savait depuis quelques jours que la météo risquait d'être mauvaise et le mythique col du Stelvio avait déjà été rayé du parcours. Lundi soir, alors que la menace s'intensifiait, RCS a publié un nouveau protocole comprenant trois options selon les conditions. La deuxième, longtemps privilégiée, prévoyait que les coureurs puissent changer de vêtements au sommet du Giogo di Santa Maria, le "remplaçant" du Stelvio juché à 2.498 mètres d'altitude, où la course serait neutralisée pendant trois minutes. Plusieurs coureurs et équipes qualifient aussitôt cette mesure de "ridicule" et de "clownesque".

La tension monte d'un cran encore mardi lorsque le syndicat de coureurs CPA publie une lettre, signée par "100% des coureurs" selon son président Adam Hansen, au directeur de la course Mauro Vegni qui menace d'une grève si le Giogo di Santa Maria n'était pas supprimé. - "On doit montrer notre unité" - Mais la direction de la course reste inflexible, continuant à militer pour un départ à Livigno, ville qui paye cher pour accueillir le Giro. Elle propose même aux coureurs de monter le premier col "à blanc", course neutralisée. "Si c'est ça, on ne prendra pas le départ. On doit montrer notre unité pour l'avenir du cyclisme", fulmine Michael Valgren.