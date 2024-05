Tour d'Italie: le triomphe de Valentin Paret-Peintre, un an après le grand frère

"Romain (Bardet), je le regardais quand j'étais jeune, quand il terminait sur les podiums du Tour de France. Il m'a fait rêver et là je me retrouve à la bagarre avec lui et je le bats. Je ne peux pas décrire ce que je ressens, c'est juste incroyable", a raconté le vainqueur, tombé dans les bras de son frère Aurélien, lui-même vainqueur d'étape sur le Giro l'an dernier et encore cinquième mardi.

Valentin a fait la différence dans la dernière ascension du jour après s'être extirpé d'une échappée de près de trente coureurs au plus fort qui s'est délitée à l'approche de la ligne d'arrivée.

Le Savoyard a d'abord fait cause commune avec Romain Bardet, le vétéran de 33 ans, qui chassait lui-même une première victoire sur le Giro, pour rattraper le Slovène Jan Tratnik, parti en éclaireur.

A trois kilomètres du but, il a accéléré pour semer Bardet, avaler Tratnik comme un vulgaire antipasti, et ne plus jamais se retourner pour signer la 15e victoire de son équipe cette saison, déjà.

"On a bien collaboré avec Valentin et il a bien giclé ensuite. Je n'ai pas de regrets, je n'étais pas très bien aujourd'hui, c'est ça les vieilles mécaniques au lendemain de la journée de repos", a commenté Bardet, beau joueur, qui rappelait que les étapes lui convenant le mieux, en haute montagne, étaient encore à venir.

Julian Alaphilippe, qui faisait une nouvelle fois partie de l'échappée du jour, a lui lâché à quarante kilomètres du but après être descendu à la voiture médicale pour finir à plus de vingt minutes. "Ça n'allait pas top, on verra les prochains jours", a réagi l'ancien double champion du monde sans plus de précisions.

Pogacar, après ses trois victoires d'étape, est resté très calme mardi - "une journée off", a-t-il dit - presque malgré lui, comme il l'a admis à demi-mot, pour ne pas prêter le flanc à la critique de vouloir tout gagner.

Mercredi, la 11e étape conduira le peloton de Foiano di Val Fortore à Francavilla al Mare pour une arrivée probable au sprint sur le bord de la mer Adriatique puisque les 80 kilomètres sont tout plats.