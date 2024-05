Tour d'Italie: Merlier gagne son deuxième sprint, Pogacar en RTT

"Deux victoires ici, neuf cette année, c'est une bonne saison pour moi. On était toujours bien placé, le dernier kilomètre a été très rapide et j'ai su attendre mon moment", a réagi le Belge de 31 ans, lancé au kilomètre par son coéquipier Julian Alaphilippe, lui-même vainqueur d'étape il y a une semaine.

C'est d'ores et déjà un Giro réussi pour l'équipe Soudal-Quick Step qui, après une campagne de classiques décevante, chasse des étapes en Italie avant de se concentrer sur Remco Evenepoel et le classement général pour le Tour de France.

Merlier, outre le fait de louer la qualité de son vélo et de sa combinaison, était ravi de clouer le bec aux "rageux" en remportant pour la première fois deux étapes dans un même grand Tour.

"Les gens me demandent pourquoi je ne prends pas la roue de Milan, mais je n'aime pas me focaliser sur un autre sprinteur. On a fait notre propre truc et on peut s'en féliciter", a ajouté le Flamand.

Les coureurs du classement général ont, à l'image d'un Pogacar très détendu, vécu une journée tranquille jeudi derrière une échappée de quatre puis cinq coureurs repris à dix kilomètres du but.

"Une journée parfaite, avec de bonnes jambes, je suis très heureux de ma journée", a dit le Slovène.

Cela va changer dès vendredi avec une nouvelle étape de montagne jusqu'à Sappada et surtout samedi avec la double ascension du Monte Grappa, dernière opportunité pour tenter de bousculer l'ordre établi avant la parade dimanche à Rome.

S'il ne reste guère de suspense pour la victoire finale, puisque Pogacar possède une avance énorme de 7 min 42 sec sur son dauphin, le Colombien Daniel Martinez, la course au podium et pour une place dans le Top 10 reste très disputée.