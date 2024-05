Tour d'Italie: Milan avant la tempête

A 23 ans, le sprinteur de Lidl-trek, capable de s'illustrer sur les classiques aussi, s'affirme de plus en plus comme l'une des nouvelles stars d'un cyclisme italien en dépression depuis quelques années.

Physique de décathlonien (1,93 m, 84 kg), sourire hollywoodien, le géant de Buja, qui a claqué une bise à sa copine à peine franchi la ligne, a tout pour plaire. Et, après avoir d'abord brillé sur la piste où il visera un deuxième titre olympique en poursuite par équipes à Paris dans moins de trois mois, il s'installe de plus en plus comme l'un des coureurs phare sur route aussi.

Au point de commencer à faire peur à la concurrence, à l'image du sprinteur australien Kaden Groves, un client pourtant mais aux mots pleins de résignation avant même de prendre le départ: "je ne pense pas qu'il soit possible de battre Jonathan aujourd'hui, il traverse une passe incroyable".

Quelques heures plus tard, Milan lui a donné raison en levant les bras à l'issue d'une étape plate comme une limande à travers la plaine du Po, vaguement animée par une échappée publicitaire de trois Italiens et un coup de bordure de l'équipe Ineos.