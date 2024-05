Tour d'Italie: "Moi le grand favori ? J'ai l'habitude", dit Pogacar

Tadej Pogacar a souligné jeudi qu'il avait "l'habitude d'être le favori" de toutes les courses dont il prend le départ et qu'il ne ressentait aucune pression avant le Tour d'Italie qui commence samedi.

"A chaque fois que je prends le départ d'une course, on dit de moi que je suis le favori. J'ai l'habitude, j'ai appris à vivre avec et j'y suis préparé. Je sais que tout le monde voudra me battre et que ce sera à mon équipe de contrôler la course", a déclaré le Slovène lors d'une visioconférence de presse à deux jours du départ.