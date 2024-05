Tour d'Italie: Pogacar assomme définitivement le Giro

Doté d'une avance de 3 minutes 40 au départ, Pogacar a pratiquement doublé son matelas en s'imposant en solitaire avec 29 secondes sur Nairo Quintana, dernier rescapé de l'échappée, et surtout 2:50 sur Geraint Thomas et Daniel Martinez, ses poursuivants immédiats au général, pour décrocher son quatrième succès dans ce Giro.

Certes, il reste encore une semaine de course et quatre étapes de montagne d'ici l'arrivée finale dimanche prochain à Rome.

"Il évolue sur une autre planète que nous, c'est juste un autre niveau", a résumé Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France en 2018 et "déjà content" d'être toujours le "best of the rest".

"Il y a eu deux courses dans la course", a abondé Romain Bardet qui s'est "rassuré" en prenant une belle quatrième place de l'étape à 2:47 du maillot rose.

La première course a été celle de Pogacar qui, après un dernier relais de son fidèle lieutenant Rafal Majka, a lancé son attaque dans le Passo di Foscagno, à 14 km de l'arrivée.