Tour d'Italie: Pogacar écrase le peloton et le peloton applaudit

Ils n'étaient pas spécialement sous le choc car ils se doutaient bien avant le départ que la course était promise à "Pogi", qui veut devenir le premier depuis Marco Pantani en 1998 à remporter le Giro et le Tour de France la même année.

Mais les écarts sont tellement énormes au général – Pogacar compte 6:41 d'avance sur son dauphin Geraint Thomas et 6:56 sur Daniel Martinez, troisième – que les coureurs s'avouent battus avant même la dernière semaine qui réserve pourtant encore quatre étapes de montagne.

"Généralement, la troisième semaine du Giro est la plus difficile vu le profil des étapes et la fatigue accumulée. Mais là on peut considérer que c'est déjà plié et qu'on va se battre pour la deuxième place. L'écart est trop important", souligne Daniel Martinez, le leader colombien de l'équipe Bora-Hansgrohe.