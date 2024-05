Tour d'Italie: Pogacar fait coup double et voit la vie déjà en rose

"On s'était dit qu'on attaquerait à 3 ou 4 km de l'arrivée, on ne connaissait pas vraiment la dernière montée, mais on a fait du bon boulot. L'objectif de gagner une étape et prendre le maillot rose est atteint, on va pouvoir rester à l'abri lors des prochaines étapes qui seront favorables aux sprinteurs", a insisté le double vainqueur du Tour de France.

Pogacar vise un exploit rare, le doublé Tour d'Italie/Tour de France la même année qui n'a plus été réalisé depuis 1998 et Pantani.