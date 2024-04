Trois ans après la déception, Pidcock lève les bras: "Pas de photo-finish aujourd'hui!"

En conférence de presse, le sprint de 2021 a également été sujet à discussions. À l'époque, de nombreux supporters estimaient que Pidcock s'étaient fait voler la victoire pour quelques millimètres. Ainsi, dimanche, "quand j'ai lancé mon sprint et que j'ai vu un autre coureur de Jumbo (Tiesj Benoot de la Visma-Lease a Bike, ndlr) à côté de moi, je me suis dit qu'il fallait continuer et creuser l'écart. Pas de photo-finish aujourd'hui!"

"Il y a trop de controverse autour de cette question", a réagi Tom Pidcock lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il considérait cette victoire comme la première ou la deuxième. "Mais j'ai ma propre idée", a-t-il conclu.