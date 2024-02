Troisième victoire de suite pour Mads Pedersen

Déjà vainqueur du prologue et de la 1re étape, le Danois Mads Pedersen s'est aussi adjugé la 2e étape du Tour de La Provence, course cycliste de catégorie 2.1, samedi. Après 165 km de course entre Forcalquier et Manosque, le coureur de Lidl-Trek a réglé au sprint un petit groupe.