Troisième victoire pour Jasper Philipsen qui s'impose au sprint dans la 16e étape

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, au bout d'un sprint massif, la 16e étape du Tour de France (WorldTour) qui se tenait mardi sur 188,6 km entre Gruissan et Nîmes. L'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) et le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), respectivement deuxième et troisième, s'offrent une place sur le podium du jour. Statu quo au classement général pour le maillot jaune du Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates).