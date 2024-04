UAE Emirates prolonge sa pépite mexicaine Isaac del Toro jusqu'en 2029

Del Toro, 20 ans, avait déjà un contrat jusqu'en 2026 avec UAE Emirates. Le Mexicain a remporté le Tour de l'Avenir en 2023 avant de passer professionnel cette saison. Il a déjà gagné une étape du Tour Down Under dont il a terminé à la 3e place du classement général. Il a aussi pris la 4e place du général du Tirreno-Adriatico.

"Je vis un rêve depuis que j'ai rejoint l'équipe", a réagi Del Toro, cité dans le communiqué. "Tout se déroule parfaitement. Je suis énormément reconnaissant envers l'équipe pour la confiance et la chance de faire partie de ce groupe spécial. J'apprends tous les jours et j'en profite le plus possible."