UAE Emirates vise le triplé face à Visma-Lease a bike et Red Bull-Bora-hansgrohe

Déjà vainqueur du Tour d'Italie et du Tour de France avec Tadej Pogacar, UAE Emirates tentera de réaliser le triplé lors de la 79e édition du Tour d'Espagne qui débute samedi. L'équipe émiratie devra faire avec la concurrence de Visma-Lease a bike avec le tenant du titre Sepp Kuss et de Red Bull-Bora-hansgrohe avec un Primoz Roglic qui vise une quatrième Vuelta.

En 2023, Kuss s'était imposé à la surprise générale devant ses équipiers Jonas Vingegaard et Roglic. L'Américain avait alors permis à l'équipe néerlandaise d'écrire l'histoire en remportant les trois grands tours sur la même saison.

Cette année, UAE Emirates aura l'occasion d'imiter son rival après ses victoires en Italie et en France grâce à Pogacar. Le Slovène, de son côté, a renoncé à un triplé historique et Adam Yates et Joao Almeida seront les deux leaders de l'équipe émiratie qui comptera aussi dans ses rangs Marc Soler, Pavel Sivakov ou encore Isaac Del Toro.