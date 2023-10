UAE Team Emirates recrute Isaac Del Toro, le vainqueur du Tour de l'Avenir

"UAE Team Emirates est une équipe très internationale et nous sommes fiers de dire qu'Isaac sera le premier cycliste mexicain de notre histoire", a souligné Mauro Gianetti, le manager général. "C'est un jeune homme avec un talent prometteur et nous sommes impatients de le voir se développer en tant que cycliste et en tant que personne au cours des prochaines années avec nous."

"Je me sens fier d'être accueilli comme un membre de cette grande famille", s'est réjoui Del Toro. "C'est quelque chose d'incroyable à décrire et je donnerai le meilleur de moi-même au cours des prochaines années. J'ai beaucoup à apprendre et j'ai un grand appétit avant de commencer ce processus et me développer au sein de l'équipe."