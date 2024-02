UAE Tour: McNulty vainqueur de la 2e étape et leader, triplé Team Emirates

McNulty, 25 ans, prend le maillot de leader au sprinteur belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step), vainqueur de la première étape et 100e temps du jour.

Dans ces conditions, UAE Emirates s'est montrée impériale: McNulty a bouclé les 12,1 km en 13 min 27 sec, devançant de deux secondes Vine et Bjerg de quatre. Les trois hommes occupent désormais les trois premières places du classement général.

Leur coéquipier et leader, le Britannique Adam Yates, vainqueur de l'épreuve en 2020 et récent vainqueur du Tour d'Oman, a terminé avec le 16e temps, à 28 secondes.

"Le vent a sûrement affecté la course. On a décidé de partir parmi les premiers et ça a payé", s'est félicité McNulty.