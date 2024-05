Uijtdebroeks s'attribue 8 sur 10 en première semaine: "Je me suis un peu surpris moi-même"

Uijtdebroeks se donne la note de 8/10 pour sa première semaine sur le Giro, au cours de laquelle il a réussi à éviter tous les obstacles. "Ce n'est pas la semaine que j'ai le plus aimée. Il y a eu des moments délicats : le parcours très relevé du premier jour, l'étape de gravel, le contre-la-montre. Mais nous avons bien négocié. Je suis très heureux de la position dans laquelle je me trouve actuellement. Et oui, je me suis un peu surpris moi-même. Je pensais que je perdrais plus de temps dans le contre-la-montre. Et que j'aurais plus de difficultés dans l'étape de gravel. Mais finalement, j'ai apprécié cette étape".

Au classement général, Uijtdebroeks accuse 4:02 de retard sur le porteur du maillot rose Tadej Pogacar, mais se situe seulement à 1:04 du podium. Le podium final est-il envisageable ?