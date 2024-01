Un 10/10 pour Mathieu van der Poel qui survole la course à Zonhoven

Leader de la Coupe du monde, Eli Iserbyt a été à la peine pour terminer à la 6e place et voit Joris Nieuwenhuis revenir à 25 points au classement général.

Wout van Aert est en stage en Espagne avec son équipe et ne disputera plus qu'un cyclocross à Benidorm. Le Britannique Tom Pidcock n'était pas au départ non plus.

L'avant-dernier rendez-vous est précisément prévu le 21 janvier à Benidorm en Espagne, avec en principe les trois ténors - van der Poel, van Aert et Pidcock - avant la manche de clôture une semaine plus tard, le 28 à Hoogerheide aux Pays-Bas.