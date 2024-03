Un 2e succès pour le Néerlandais Olav Kooij : "C'est une très belle semaine pour moi"

"C'est une très belle semaine pour moi", a comment Olav Kooij, 22 ans, au micro des organisateurs. "Dans le final, je n'avais plus beaucoup d'équipiers avec moi pour contrôler. J'ai dû me frayer un chemin pour remonter à l'avant. Le premier jour, ça avait parfaitement marché et le deuxième nous avions commis des petites erreurs. Aujourd'hui, le plan était bon".

"Je suis là pour gagner une étape. Le maillot vert c'est bien, mais je ne suis pas venu pour ça", a regretté le champion du monde 2019. "J'ai été battu par quelqu'un de plus fort que moi aujourd'hui. Kooij a parfaitement pris l'aspiration et m'a doublé à pleine vitesse, je n'ai rien pu faire. Nous allons voir comment cela se passe demain, j'aimerais qu'il fasse froid et qu'il pleuve. Il y a une belle côte dans le final, je ne suis pas certain de pouvoir la passer, mais on va essayer".