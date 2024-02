"Un chrono proche de la perfection" pour Remco Evenepoel sur la 4e étape

"J'avais un bon ressenti dès le départ", a reconnu Evenepoel au micro d'Eurosport. "Nous étions venus reconnaître le parcours lundi et je le connaissais très bien. C'était nécessaire car le parcours était très technique avec de nombreux virages serrés. Il était donc important de savoir où je pouvais prendre des risques. J'ai été bien coaché dans la voiture et bien préparé ce matin. C'est un chrono proche de la perfection."

Avec 48 secondes d'avance sur le Colombien Daniel Martinez et 1:12 sur le Slovène Jan Tratnik au classement général, Evenepoel est proche de remporter le Tour d'Algarve pour la troisième fois au terme de la dernière étape dimanche et une arrivée au sommet de l'Alto de Malhao (2e cat., 2.5 km à 9.6%).

"Le principal objectif est de défendre le maillot de leader. J'aimerais essayer de remporter l'étape mais le plus important, c'est le maillot. Il faudra le défendre correctement et on verra à la fin de la journée si c'est possible de gagner l'étape", a conclu Evenepoel.