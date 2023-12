"Un condensé du Tour", selon Christian Prudhomme qui espère la participation d'Evenepoel

La 82e édition de Paris-Nice, présentée mardi à Versailles, aura un fort avant-goût de Tour de France lequel arrivera également sur la Côte d'Azur en 2024 à cause de la tenue des Jeux Olympiques à Paris quelques jours plus tard.

Le dernier week-end dans l'arrière-pays niçois de cette course du World Tour par étapes de huit jours (3-10 mars) empruntera plusieurs routes du final du prochain Tour de France. Dont l'avant-dernière étape qui mènera à l'arrivée inédite sur Paris-Nice à Auron et passera à proximité des cols de La Couillole et d'Isola 2000 qui pourraient être les juges de paix de la Grande Boucle l'été prochain.

"En mars, sur Paris-Nice, on s'imagine en juillet, on se projette, on échafaude des plans", a commenté le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, mardi.

"Nous avons un condensé du Tour de France en huit jours, encore plus en 2024 parce que le Tour de France se terminera à Nice en raison des Jeux Olympiques, a-t-il ajouté. Paris-Nice servira à répéter les gammes en condition de course. Et tous les coureurs disent que reconnaître à l'entraînement ou en course est complètement différent."

Côté protagonistes, les organisateurs d'ASO n'ont rien dévoilé. "C'est trop tôt pour le dire, mais on n'a pas d'inquiétude sur la qualité du plateau", a souligné Christian Prudhomme qui se montre optimiste sur une première participation de Remco Evenepoel, qui devrait aussi découvrir le Tour en 2024. "Je crois qu'on peut vraiment espérer oui", a déclaré celui qui est aussi le patron du Tour de France.