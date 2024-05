Un doublé pour Lotto-Dstny avec la victoire de Milan Donie devant Jarno Widar

Cette Flèche ardennaise a été lancée par une échappée de 22 coureurs. On a ensuite retrouvé seul en tête, vers la mi-parcours, Milan Donie (Lotto-Dstny Dvpt), qui comptait encore 2:30 d'avance sur le premier groupe de poursuivants à 20 kilomètres de l'arrivée.

Milan Donie, 19 ans, s'est imposé en solitaire après un long solo de 90 kilomètres en tête. La course wallonne a été disputée sur 174,3 kilomètres autour de Stavelot. Le parcours présentait 17 difficultés répertoriées dont plusieurs côtes emblématiques de Liège-Bastogne-Liège, notamment, les côtes de Wanne, du Rosier, de la Haute-Levée ou encore du Mont-Le-Soie.

Après la dernière bosse, la côte de Stockeu, Donie avait conservé un avantage d'un peu plus de 40 secondes. Le coureur de 19 ans, 7e de la Ronde l'Isard et, entre autres, 3e de Liège-Bastogne-Liège juniors l'an dernier, s'est imposé au terme d'un solo inédit à la Flèche ardennaise de 90 kilomètres. Il a devancé son coéquipier Jarno Widar et l'Espagnol Pau Marti Soriano (Israël-Premier Tech développement), partis dans une vaine poursuite dans les trois derniers kilomètres.

Milan Donie succède au palmarès au Néerlandais Menno Huising vainqueur l'an dernier devant l'Italien Francesco Busatto et William Lecerf Junior.