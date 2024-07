Un duel baroudeurs-sprinteurs attendu vendredi avant la haute montagne

Seules deux difficultés sont répertoriées, dans le final: la Côte de Blachon (1,5 km à 6,9%), à 38 km de l'arrivée, et la Côte de Simacourbe (1,8 km à 6,4%) à 29 bornes de la ligne. "C'est une étape qui, sur papier, parait facile, mais sur le terrain, ce sera un petit peu plus compliqué que cela", a souligné Thierry Gouvenou, l'architecte du parcours, sur le site du Tour. "On aura bien sûr un départ très plat. Mais lorsqu'on va arriver dans le Madiran, on aura une succession de côtes et on peut peut-être s'attendre à quelques attaques ou alors voir des sprinteurs en difficulté. Il pourrait y avoir un match entre des baroudeurs et des équipes de sprinteurs."

Selon Gouvenou, les baroudeurs pourraient "profiter des dernières rampes pour mettre en difficulté les équipes de sprinteurs".