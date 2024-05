Un duel de sprinteurs en perspective dans la Venise du Nord

Les sprinteurs affutent leurs montures en vue du Tour des Onze Villes, qui se déroulera dimanche autour de Bruges. En effet, le parcours ne présente aucun relief, et les plus rapides du peloton devraient se disputer la victoire au bout des 196 kilomètres de course. Seules deux équipes WorldTour, Alpecin-Deceuninck et Intermarché-Wanty, se présentent au départ dans la Venise du Nord.