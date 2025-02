Un duel entre Belges pour s'offrir la victoire ? Tout ce qu'il faut savoir sur la quatrième étape du Tour d'Algarve

La troisième étape s'était terminée par un sprint massif à Tavira. Pour la quatrième, le peloton devra composer avec un profil plus vallonné, qui pourrait laisser une chance aux puncheurs et aux favoris du classement général.

Le peloton devra parcourir 175 kilomètres pour rallier Faro. 6 ascensions attendent les coureurs, dont 4 répertoriées. Le peloton commencera avec le Malhao, col de deuxième catégorie, avant de s'attaquer au plat de résistance. Un enchaînement de 3 cols, deux de troisième, et un de quatrième catégorie. Puis, viendra le dessert avec la descente vers Faro.

Le final est un petit peu différent de celui de la troisième étape. Les coureurs auront droit à une légère montée, juste devant la ligne, ce qui favorisera les sprinteurs en puissance.

Un duel entre Van Aert et De Lie ?

Place désormais aux favoris du jour. Un duel entre Belges est possible, puisque Wout van Aert et Arnaud De Lie ont les armes pour briller sur un parcours de ce genre. Les deux hommes sont rapides et préfèrent les sprints avec une légère pente pour faire parler toute leur puissance.

Attention à l'Erythréen Biniam Girmay qui pourrait aussi faire valoir ses qualités. Les favoris au classement général pourraient tenter une attaque de loin en vue de gagner du temps sur leurs concurrents.

L'étape est à suivre à partir de 16h en direct sur RTL club et RTL play.