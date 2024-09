Un Euro favorable aux sprinteurs, avec Van der Poel en trouble-fête

Jasper Philipsen et Tim Merlier porteront les espoirs belges lors de la course en ligne des élites messieurs de l'Euro de cyclisme organisé dans le Limbourg, dimanche. Les deux Belges font partie des favoris sur un parcours favorable aux sprinteurs, mais le Néerlandais Mathieu van der Poel, champion du monde en titre, pourrait bien dynamiter la course sur les côtes et secteurs pavés.

La course en ligne se disputera sur 222,9 km entre Heusden-Zolder et Hasselt, avec un dénivelé de 1.273m. Le parcours comprend deux circuits. Le premier (14,5 km), baptisé "Hasselt", sera emprunté au début (trois tours et demi) et à la fin (un tour et demi) de la course. Il ne présente pas de difficulté. Le second, "Limburg", est prévu à mi-parcours et sera abordé à trois reprises. Long de 33 km, il ne présente pratiquement aucun mètre de plat. Deux côtes sont répertoriés, le Kolmontberg (800m à 4,5%) et le Zammelenberg (800m à 4,3%), ainsi que deux secteurs pavés, Manshoven (1400m) et Op de Kriezel (1.550m), tous deux en légère montée.

Pour tenter de décrocher un premier titre dans cette épreuve, la Belgique s'appuiera sur deux des hommes les plus rapides du peloton, Philipsen et Merlier, voire sur Jordi Meeus. La Belgique misera clairement sur une arrivée au sprint. Dans ce cas, le principal concurrent des Belges se nomme Jonathan Milan. L'Italien arrive en confiance après avoir battu à deux reprises Philipsen (et une fois Merlier) au Renewi Tour. Le Néerlandais Olav Kooij et le Français Arnaud Démare sont de sacrés clients en cas de sprint. Mais le profil du circuit "Limburg" pourrait aiguiser l'appétit de Van der Poel. Le tenant du titre français Christophe Laporte, le Danois Mads Pedersen et le Norvégien Alexander Kristoff sont des hommes rapides capables de résister si la course se durcit.