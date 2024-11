Un jeune cycliste belge de 19 ans décède inopinément: "Il était toujours prêt à aider"

Le monde du cyclisme est en deuil : Tuur Hancke, jeune espoir belge de 19 ans, est décédé de façon inattendue le jour de son anniversaire. La nouvelle a été annoncée par son équipe, The Lead Out Cycling Academy.

Le décès soudain de Tuur Hancke a été confirmé hier par son équipe via les réseaux sociaux. L’organisation a salué son caractère exceptionnel : “Toujours respectueux, toujours souriant, apprécié de tous. Malheureusement, il n’y aura plus de temps pour créer de nouveaux souvenirs ensemble.”

Tuur Hancke avait décidé de mettre un terme à sa carrière cycliste à la fin de la saison dernière, une décision qu’Arne Houtekier qualifiait de mature : “Il a arrêté pour des raisons personnelles, conscient qu’il n’était pas destiné à rejoindre les rangs des professionnels. La combinaison entre le sport à haut niveau et ses études supérieures devenait trop lourde à gérer.”

Depuis 2022, Hancke faisait partie de The Lead Out Cycling Academy, une structure accueillant plus de 200 jeunes talents. Houtekier rappelle que “l’intensité des entraînements et des compétitions est très exigeante, et chaque année, des coureurs doivent renoncer pour ces raisons.”

Un hommage à venir

The Lead Out Cycling Academy prévoit d’organiser un moment de recueillement dans les prochains jours. “Ce sera l’occasion pour les coureurs et le personnel de se réunir, d’échanger et de se soutenir mutuellement.”

La mémoire de Tuur Hancke restera marquée par son engagement et son esprit d’équipe : “Il était toujours prêt à aider et a prouvé à maintes reprises sa valeur pour l’équipe.”