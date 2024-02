Un parcours inchangé pour l'officieux championnat du monde des sprinteurs

La 112e édition du Grand Prix de l'Escaut (1.Pro) ainsi que la 4e édition de son pendant féminin (1.1) auront lieu le 3 avril prochain. Les organisateurs ont dévoilé le parcours inchangé et le plateau de candidats de la course, à l'occasion de la présentation à l'hôtel de ville de Terneuzen aux Pays-Bas, vendredi.

"Nous avons conservé le parcours de l'édition précédente" chez les messieurs comme chez les dames, a entamé Jack Vissers, le président du comité organisationnel. D'après lui, l'année 2023 a été un grand cru et la course mérite son statut officieux de championnat du monde des sprinteurs. "Ce n'est pas une exagération quand on regarde notre palmarès." Déjà vainqueur en 2021, Jasper Philipsen s'était imposé en 2023 devant l'Australien Sam Welsford et le Britannique Mark Cavendish.

Avec onze équipes WorldTour et neuf ProTour au départ de la course, la course proposera "un plateau particulièrement relevé", selon Frank Van Zitteren du comité d'organisation. Philipsen a exprimé son désir de renouveler son titre, avec l'espoir d'être lancé par le champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Le Français Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) est attendu comme Cavendish (Astana), Jordi Meeus (BORA), Gerben Thijssen (Intermarché), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et les Néerlandais Fabio Jakobsen (DSM) et Dylan Groenewegen (Jayco).

Chez les dames, le comité espère une apparition de la championne du monde Lotte Kopecky (SD Worx-Protime). Sept équipes WorldTour seront au départ.