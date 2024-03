Un parcours à travers les forêts du Brabant entre Hal et Louvain début octobre

"Cette région est un véritable paradis pour les amateurs de routes de gravel non goudronnées, agrémentées d'arbres monumentaux et d'ascensions musclées sur des routes qui s'enfoncent profondément dans le paysage. Les forêts du Brabant sont officiellement reconnues comme parc national depuis l'an dernier", ont tenu à souligner les organisateurs.

Cette 3e édition se déroulera les samedi 5 (pour les dames sur 133 km) et dimanche 6 octobre (pour les messieurs sur 179 km) entre Hal et Louvain presque entièrement dans le Brabant flamand.

Mais "pour protéger au maximum la nature, nous travaillons intensivement avec l'Agence de la nature et des forêts et les autres partenaires principaux des forêts du Brabant, alors qu'un plan de durabilité, un rapport et une charte sont en cours d'élaboration", a ajouté Christophe Impens, pour Golazo, l'organisateur.

Outre des écrans géants à Hal et à Louvain, "plusieurs zones d'observation seront aménagées le long du parcours. L'objectif est de centraliser autant que possible les spectateurs aux meilleurs endroits pour voir les coureurs, en minimisant la charge sur les forêts du Brabant".

La Polonaise Katarzyna Niewiadoma et le Slovène Matej Mohoric - devant Florian Vermeersch - sont tenants du titre, couronnés en Vénétie l'an dernier. La première édition de ces Mondiaux, au même endroit, avait vu le sacre de Gianni Vermeersch et de la Française Pauline Ferrand Prévot.